وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يسعى لضم أراض أوكرانية عبر استفتاءات مشينة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الدول الأعضاء لمجلس الأمن اتحدوا فيما يتعلق حرب روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، تحدثت عن نتائج الحرب وضرورة إنهائها.

وأضاف في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، مساء الخميس، أن بلاده تؤكد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك السيادة وسلامة الأراضي وحقوق الإنسان.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يختار ألا ينهي تلك الحرب بل أن يوسعها، متابعًا: «اختار استدعاء 300 ألف جندي إضافي، ويعمل إلى التصعيد بالتهديد بالأسلحة النووية، ويجعل الحل للحرب مستحيلًا، وسعى لضم المزيد من الأراضي الأوكرانية من خلال استفتاءات مشينة».

وتابع: «النظام الدولي يتعرض لاعتداء أمام أعيننا، ولن نسمح لبوتين أن يفلت بذلك، إن سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها لا تقتصر على حق الدول أن تختار مصيرها، بل يتعلق بحماية النظام الدولي، ولا يمكن لدولة أن تعيد رسم حدود دولة أخرى بالقوة».

ومن المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني ووزراء خارجية دول الغرب، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تجتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.