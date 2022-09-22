 موسكو: يجب حل مشكلات الصادرات الروسية قبل حديث واشنطن عن تمديد صفقة الحبوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: يجب حل مشكلات الصادرات الروسية قبل حديث واشنطن عن تمديد صفقة الحبوب

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 4:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 4:55 م
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إنه لا يمكن الحديث عن تنفيذ صفقة الحبوب، طالما ظلت مشكلات تنظيم صادرات الأغذية والأسمدة الروسية معلقة دون حل.

وأضاف ريابكوف، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الولايات المتحدة تحاول إدارة ملف الحبوب بمفردها، مشيرا إلى أن طرح مسألة تمديد صفقة الحبوب يجب أن يعرض أمام واشنطن وحلفائها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح بأن معظم شحنات الحبوب المصدرة تذهب باتجاه الدول الغنية وأن نسبة ضئيلة توجه إلى الدول الفقيرة.

وأعلنت موسكو في وقت سابق، أن صادرتها من الأغذية والأسمدة تواجه عقبات مالية ولوجستية تمنع من وصولها إلى الأسواق العالمية.

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