أمين الأمم المتحدة: الاستفتاءات التي تجريها روسيا في أوكرانيا غير قانونية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حرب روسيا وأوكرانيا لا تهدأ، مضيفا أن الأشهر السبعة المنصرمة، شهدت معاناة وخرابًا يعجز اللسان عن وصفهما.



وأوضح جوتيريش، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، مساء الخميس، أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن أي آفاق للسلام، مؤكدًا أن استمرارها يؤدي إلى حلقة لا تنتهي من الفظائع والدم.



وتابع: «الحرب العبثية تلحق أضرارًا جسيمة بأوكرانيا وباقي العالم»، معقبًا: «البعض يشير اليوم إلى الحرب النووية، وهو أمر مرفوض تماما، فعلى الدول الحائزة للأسلحة النووية الالتزام بعدم استخدامها والتخلص منها بشكل نهائي».



وعلق على الدعوة الروسية لتنظيم استفتاءات مزعومة في مناطق أوكرانية، قائلًا إن «أي ضم لأراضي دولة من دولة أخرى باستخدام القوة أو اللجوء لها، بمثابة انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».



وذكر أن «مئات الأطفال الأوكرانيين أصيبوا وقتلوا بسبب القصف الروسي في مناطق حضرية»، محذرًا من أن الحرب الدائرة تؤدي إلى أزمة ثلاثية؛ غذائية ومالية وأزمة طاقة، بما ألقى بملايين الأشخاص في الفقر المدقع وبراثن الجوع، ومحو سنوات من التقدم نحو التنمية.



ومن المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني ووزراء خارجية دول الغرب، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.



ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تجتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.