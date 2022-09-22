وزير خارجية أوكرانيا: روسيا غير مهتمة بمحادثات السلام

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها مصلحة في إجراء محادثات سلام مع كييف لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير.

وقال كوليبا إن "القيادة الروسية تسعى إلى حل عسكري فقط". كما اتهم الدبلوماسيين الروس بأنهم على "مستوى غير عادي من الكذب".

وأضاف كوليبا إنهم فروا تقريبا "مثل الجنود الروس"، في إشارة إلى خروج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السريع بعد خطابه.

وأضاف كوليبا أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية لجنود الاحتياط في القوات المسلحة هو اعتراف بالهزيمة.

وقال كوليبا "أعلن بوتين عن تعبئة ولكن ما أعلنه حقا أمام العالم كله هو هزيمته. يمكنك تجنيد 300 ألف أو 500 ألف شخص، لكنك لن تفوز أبدا في هذه الحرب".