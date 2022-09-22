أبوالغيط يدعو الدول الإفريقية لدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، الدول الإفريقية إلى دعم الطلب الفلسطيني العادل بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الثامن للجنة تنسيق الشراكة العربية- الإفريقية، تحت رئاسة كل من السنغال وتونس، المنعقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام إلى أن أبو الغيط عبر عن أمله في أن يعيد الاتحاد الإفريقي النظر في قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد، مثمناً قرار الاتحاد تشكيل لجنة خاصة على مستوى الرؤساء لاجراء مزيد من المشاورات حول هذه المسألة، معتبراً أن اتخاذ هذه الخطوة قبل ايجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية سيكون مخيبا لآمال الفلسطينيين.

وتناول أبو الغيط في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الإفريقي، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل المؤسسي المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في مواجهة الأزمات، مثل التغير المناخي والديون وغيرها.

وأعرب عن تطلعه للقمة العربية-الإفريقية الخامسة، والمقرر عقدها في السعودية العام المقبل، آملا ان تسهم في تعزيز الشراكة المهمة بين الجانبين العربي والإفريقي.

كما تناول أبو الغيط في كلمته أيضا الوضع الانساني الخطير في الصومال في ضوء مخاطر المجاعة المحتملة، وأهمية العمل المشترك من أجل مساعدة الحكومة الفيدرالية لمواجهة هذا الموقف الصعب، وتطرق كذلك إلى الأزمة الليبية وتعقيداتها، وعملية الانتقال السياسي الصعب في السودان، باعتبارها قضايا ذات أهمية للجانبين العربي والإفريقي على حد سواء.