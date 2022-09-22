البنك المركزي الفلبيني يرفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

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رفع البنك المركزي الفلبيني معدل الفائدة خلال اجتماعه الشهر الجاري من أجل السيطرة على التضخم المتصاعد وتعزيز العملة الفلبينية "بيسو"، التي تراجعت لمستوى قياسي أمام الدولار، في الوقت الذي يستمر فيه بنك الاحتياط الأمريكي في تبني توجه صارم.

وقال البنك المركزي الفلبيني، اليوم الخميس، إن المجلس النقدي قرر رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%.

وأضاف البنك: "في ظل الغموض المتصاعد والمخاطر المتصاعدة المهيمنة لبيئة التضخم، أدرك المجلس النقدي الحاجة لإجراء مستمر لخفض توقعات التضخم ومنع ضغوط الأسعار من أن تصبح أكثر ترسيخا".

وقد رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الخامسة حتى الآن هذا العام.