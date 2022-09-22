أوكرانيا تسعى للحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد

قال نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني، إن بلاده تسعى إلى الحصول على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي، وتستعد لتبني برنامج واسع النطاق يتضمن إصلاحات هيكلية لإنقاذ اقتصادها المتضرر من الحرب الدائرة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيرهي نيكولايتشوك نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني إن أوكرانيا مستعدة للدخول في برنامج واسع النطاق مع صندوق النقد، بعد حصولها على قرض سريع من الصندوق بقيمة 4ر1 مليار دولار في مارس الماضي خلال الأسابيع الأولى للغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.



وأضاف نيكولايتشوك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن نحتاج للمزيد (من المساعدات المالية).. ومستعدون للدخول في برنامج كامل" للإصلاح الاقتصادي.



يأتي ذلك فيما يكافح البنك المركزي الأوكراني لدعم الاقتصاد المتداعي بسبب الحرب، التي أدت إلى تدمير البنية التحتية في مساحات واسعة من البلاد، وعرقلت صادراتها الرئيسية من الحبوب، واحتلال روسيا لحوالي 20% من أراضيها.