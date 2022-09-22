وزير الإعلام الأردني: توجيهات الرئيس السيسي سديدة بشأن التعاون الإعلامي المشترك



توجه وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، بأسمى آيات الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لأعمال اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.



وأعرب في كلمة له، ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الخميس، عن تقديره لاستقبال الرئيس السيسي، أمس لوزراء الإعلام ورؤساء الوفود العربية، وتوجيهاته بشأن التعاون الإعلامي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الأمة.



وشكر جمهورية السودان الشقيقة على رئاستها للدورة الماضية للمجلس، ولمصر على استضافتها وكرم الضيافة، وكذلك الأمانة العامة للجامعة العربية.



وذكر أن «العالم العربي شهد طوال العقد الماضي، اضطرابات وتحولات عميقة، مازالت آثارها ممتدة حتى اليوم»، مردفًا: «تلك التحديات تلتها جائحة كورونا، وسببت أزمات اقتصادية وإنسانية كبيرة، وصولا إلى الآثار المباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد».