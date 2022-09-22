ميقاتي: نؤكد تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية

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شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليل الأربعاء/الخميس على تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ميقاتي إن بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وتابع قائلا: "نسير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان"، متعهدا بـ "السير قدما بكل الإصلاحات الضرورية للخروج بالبلاد من الأزمة".

وأعرب ميقاتي عن شكره لجهود الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في تجاوز أزمته الراهنة، مناشدا الدول الصديقة أن تقف إلى جانب بلاده للخروج من أزمته والحفاظ على بنية الدولة.