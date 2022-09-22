وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بوتين بوقف الحرب لأنه لن يكسبها

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب على أوكرانيا.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في أوكرانيا، قالت الوزيرة الألمانية في نيويورك اليوم الخميس، موجهة كلامها إلى بوتين دون أن تذكره بالاسم: "هذه حرب لن تكسبها".

وأضافت بيربوك: "توقف عن إرسال المزيد من مواطنيك إلى الموت"، وطالبت بوقف الاستفتاءات الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق أوكرانية تخضع للاحتلال الروسي وكذلك ما أطلقت عليه اسم حرب الحبوب "التي سببت الجوع في العالم كله".

وانتقدت بيربوك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي غادر الجلسة بعد إلقاء خطابه مباشرة. وقالت إن هناك علامة واضحة على أن لافروف تحدث لفترة طويلة دون أن يذكر ولو لمرة واحدة الجوع والفقر وتداعيات الحرب في كل أنحاء العالم.

وتابعت بيربوك أنه لا يوجد في شوارع موسكو طوابير لمتطوعين يريدون أن ينضموا إلى الحرب في أوكرانيا "وما نراه بدلا من ذلك رجالا ونساء بل وأطفالا شجعان خرجوا إلى الشارع لأنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه الحرب على أوكرانيا".