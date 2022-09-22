أردوغان: تحذير واشنطن من فرض عقوبات لتعامل تركيا ببطاقة مير الروسية لا يليق بالصداقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «تركيا حصدت ثمرة إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار، من خلال تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 200 أسير عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وأضاف أردوغان أن «عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا التي تمت بوساطة تركية، هي خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب».

وفي سياق آخر، علق «أردوغان» على تحذير واشنطن للبنوك التركية من فرض عقوبات عليها لتعاملها ببطاقة «مير» الروسية، قائلًا: «هذا لا يليق بالصداقة ولا بعلاقاتنا الاقتصادية».

وأكد أن الأمور تسير في منحى إيجابي بشأن شراء مقاتلات «إف 16»، معقبًا: «الأمور تسير في منحى إيجابي، نتمنى أن يستمر. أعتقد أننا سنحصل على نتيجة بأقرب وقت».

وتطرق بالحديث إلى كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متسائلًا: «ألم تظهر تصريحات بايدن صوابية آرائنا حول مجلس الأمن الدولي؟ ألم يصلوا إلى النقطة التي كنا نتحدث عنها؟ الآن يقولون لنرفع عدد الأعضاء الدائمين والمؤقتين».