البنك المركزي في فيتنام يتخذ قرارا مفاجئا بتشديد السياسة النقدية

قرر البنك المركزي في فيتنام، في تشديد نادر للسياسة النقدية، رفع الفائدة على معدلي إعادة التمويل والخصم بمقدار نقطة مئوية، اعتبارا من الغد، بعد هبوط العملة المحلية إلى مستوى قياسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن بيان للبنك المركزي اليوم الخميس أنه سيرفع معدل إعادة التمويل إلى 5%، ومعدل الخصم إلى 5ر3% اعتبارا من الغد.

وأضاف أنه سيرفع سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، وسقف سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية الدونج.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من مطالبة رئيس الوزراء فام مينه تشين البنك المركزي بدراسة رفع معدلات الفائدة لدعم العملة المحلية، التي تراجعت لليوم التاسع على التوالي أمام الدولار الأمريكي لتسجل 712ر23 دونج مقابل الدولار الواحد.

وهذا هو أدنى مستوى تبلغه العملة المحلية منذ عام 1993، وفق بيانات جمعتها "بلومبرج".