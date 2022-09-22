اجتماع سعودي أمريكي فرنسي لمناقشة الملف اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في نيويورك الأربعاء لمناقشة الملف اللبناني.

وصدر بيان مشترك عن وزراء خارجية الدول الثلاث عقب الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبروا فيه عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وشدد الوزراء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني يعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.

ودعا البيان إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديدا الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما عبر الوزراء عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان ، وأكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة.

وأكد الوزراء كذلك على ضرورة تنفيذ الحكومة اللبنانية أحكام قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان