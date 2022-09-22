زاخاروفا: وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا طلبا لقاء لافروف في نيويورك

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا وممثلا عن دولة في شمال أوروبا، لم تذكر اسمها، طلبوا لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها - للتلفزيون الروسي - إنه "فيما يتعلق بما إذا كانت هناك طلبات من الغربيين للتواصل مع الوفد الروسي في مقر الأمم المتحدة. بدأ بعض من الوزراء من الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في طلب لقاءات معنا".

وتابعت: إذا كنتم تريدون أسماء؟ لدي بعضا منها: (كاثرين) كولونا (وزير خارجية فرنسا)، (أنالينا) بربيوك (وزير خارجية ألمانيا)، وممثل (لدولة من) شمال أوروبا طلبوا لقاء لافروف".