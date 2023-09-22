تركيا توقف مؤقتا حركة السفن في مضيق الدردنيل

أوقفت تركيا مؤقتا حركة المرور البحرية في اتجاه واحد، في مضيق "الدردنيل" الرئيسي، بسبب تعطل إحدى السفن، طبقا لما ذكرته السلطات اليوم الجمعة.



وذكرت "مديرية السلامة الساحلية" في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا باسم (تويتر) أن قناة الشحن الضيقة، التي تربط بين البحر الأسود وبحر إيجه، مغلقة أمام حركة مرور السفن، المتجهة شمالا.



وأضافت المديرية أن سفينة، كانت تتجه من اسطنبول إلى اليونان، تعرضت لعطل، في محركها باتجاه مخرج بحر إيجه في المضيق.



وتابعت المديرية أنه تم إرسال زورقي قطر لمساعدة السفينة "سافو"، التي يبلغ طولها 183 مترا.