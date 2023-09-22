لاتفيا تطلب من آلاف الروس مغادرة البلاد بحلول نهاية نوفمبر المقبل

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يتلقى حوالي 3500 مواطن روسي في لاتفيا الأسبوع الجاري خطابات من سلطة الهجرة تطلب منهم فيها مغادرة البلاد.

وذكرت الهيئة الحكومية اليوم الخميس أنهم أشخاص لم يقدموا وثائق لتمديد تصريح الإقامة الدائمة أو لم يسجلوا في اختبار اللغة اللاتفية بحلول الأول من سبتمبر.

وأضاف البيان أنه يتعين عليهم مغادرة لاتفيا بحلول 30 نوفمبر.

وكان البرلمان أجرى تعديلا على القانون في 2022 شدد من قواعد الإقامة للمواطنين الروس في لاتفيا في رد فعل على غزو روسيا لأوكرانيا.

ويتعين عليهم لمواصلة الإقامة بصورة شرعية في لاتفيا أن يتقدموا للحصول على وضع الإقامة الدائمة وفي أغلب الحالات أن يثبتوا معرفة ملائمة باللغة اللاتفية.

وتحاذي لاتفيا، التي يبلغ تعداد سكانها 9ر1 مليون نسمة، روسيا. وتضم البلاد، وهي إحدى دول البلطيق، أقلية روسية ذات نفوذ، معظمهم من المهاجرين من الحقبة السوفيتية وسلالتهم.

وثار نقاش ساخن بسبب القواعد الجديدة التي تؤثر على إجمالي نحو 20 ألف شخص.