الأمم المتحدة تدعو لحوار بين طرفي الصراع بشأن ناجورنو- كاراباخ

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء المزيد من المحادثات بين أطراف الصراع بشأن منطقة ناجورنو- كاراباخ جنوب القوقاز بعد انتصار أذربيجان في المنطقة.

وقال ميروسلاف ينتشا، مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع في نيويورك اليوم الخميس: "إن الطريقة الوحيدة المستدامة للمضي قدما هي حوار حقيقي بين حكومة أذربيجان وممثلي المنطقة معا، إلى جانب المشاركة الكاملة في عملية التطبيع من قبل أرمينيا وأذربيجان".

وذكر ينتشا أن الأولوية القصوى لحماية السكان المدنيين.

وأضاف ينتشا أن القتال يجب أن يتوقف بصفة دائمة، مشيرا إلى هشاشة الوضع في المنطقة.