التونسي وجدي الدردوري مدربا لمنتخب مصر في مونديال الميني فوتبول

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم المصغرة "الميني فوتبول"، على تعيين التونسي وجدي الدردوري مدربا لمنتخب مصر الأول.

وسيقود الدردوري الفريق في كأس العالم 2023، التي تستضيفها مدينة رأس الخيمة في الإمارات خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل بمشاركة 32 دولة، من بينهم سبع دول عربية وأفريقية (مصر، الإمارات، لبنان، البحرين، العراق، ليبيا، غانا)، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات.

ويضم الجهاز الفني الجديد للفراعنة كلا من أنسي نبيل كمدرب عام وناجح القاسم كمحلل أداء وعصام الشرقاوي كمدرب مساعد وأشرف الليلي كأخصائي علاج طبيعي وإصابات الملاعب ومحمد رضا عوض كطبيب للمنتخب.

وتأهل فراعنة "الميني فوتبول" إلي كأس العالم بصفته بطل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في نيجيريا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بمونديال الإمارات مع الكويت والعراق وأذربيجان.