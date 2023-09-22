شيفرون والنقابات العمالية تتوصل لاتفاق لإنهاء إضرابات منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا

توصلت شركة "شيفرون" والنقابات العمالية لاتفاق لإنهاء إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الرئيسية، في أستراليا، التي عرقلت السوق العالمية للوقود.

وأكد تجمع "أوف شور آليانس" الممثل لاثنتين من النقابات العمالية الرئيسية اليوم الجمعة، في بيان، أن العمال قبلوا تسوية مقترحة حول الدفع والشروط، طرحتها هيئة تنظيم العمل في البلاد وسيعلقون إضرابهم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت شركة "شيفرون" أمس الخميس أنها قبلت الاقتراح. وامتنعت الشركة المنتجة للغاز الطبيعي المسال عن التعليق اليوم الجمعة، حول القرار من قبل أعضاء النقابات.

وكانت مخاوف بشأن احتمال تقليص صادرات الغاز من أحد أكبر الموردين في العالم وتقليصات أخرى، غير ذات صلة، قد أدت إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان تجمع "أوف شور آليانس" الممثل لاثنتين من النقابات العمالية الرئيسية في أستراليا قد أعلن أمس الخميس اعتزام عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون الأمريكية في أستراليا عقد اجتماعا لدراسة توصية قدمتها هيئة العمل العادل الأسترالية لإنهاء النزاع بين العمال وإدارة الشركة والذي أدى إلى بدء إضراب عمالي منذ الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان التجمع القول إن التوصيات تمس بعض المطالب الرئيسية للعمال.

من ناحيتها، قالت هيئة العمل العادل التي تمتلك سلطة فرض التسوية على أطراف النزاع العمالي في أستراليا، إنها "توصي بقوة" الأطراف المعنية بقبول مقترحاتها لإنهاء الإضرابات التي بدأت في 8 سبتمبر الحالي، في منشأتي "جورجون" و"ويتستون" للغاز الطبيعي المسال التابعتين لشركة "شيفرون". وضخت المنشآتان حوالي 7% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية خلال العام الماضي.