طرح هواتف آي فون الجديدة المصنوعة في الهند للبيع لأول مرة

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل، لأول مرة، بيع أجهزة من مصانعها في الهند عند إطلاق طرازها الجديد من هاتف آي فون.

وأكدت مصادر الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم طرح عدد من طرازات آي فون 15 العادية وآي فون 15 بلس من الإنتاج الهندي للبيع في العديد من البلدان، ومن بينها الهند ذاتها، منذ اليوم الجمعة.

ولا تزال معظم منتجات آبل تنتج في الصين. ولكن وفقا للتقارير الأخيرة، في ضوء التوترات الجيوسياسية، تريد آبل إشراك دول أخرى في سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على الهند وفيتنام.

ويرتبط التوزيع الأوسع للإنتاج أيضا بحرب روسيا ضد أوكرانيا وجائحة كوفيد -19، حيث كشفت هذه الأحداث عن تبعيات كبيرة.

وإضافة إلى الحوافز الحكومية لإنتاج الهواتف الذكية في الهند ، مع سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تعد البلاد سوقا جذابا ناميا.

ولا تزال أجهزة هواتف آي فون الباهظة الثمن نسبيا، تمثل حصة صغيرة فقط من مبيعات الهواتف الذكية في الهند. وافتتحت آبل العام الجاري متاجرها الرسمية في الهند لأول مرة.