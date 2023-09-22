توتال إنيرجيز تدرس بيع باقي حصتها في حقول غاز بحر الشمال بمنطقة لاجان الكبرى

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز تدرس بيع باقي حصتها في حقول الغاز الطبيعي بمنطقة لاجان الكبرى في بحر الشمال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب بيع توتال إنيرجيز 20% من حصتها في منطقة لاجان الكبرى إلى شركة كيستوس في العام الماضي مقابل 125 مليون دولار وأقساط إضافية وفقا للأداء بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار. وتمتلك شركتا فيارو إنيرجي ليمتد وأينوس أيه.جي 40% من هذه الحقول مناصفة بينهما.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيع توتال لأصولها في بحر الشمال هو استمرار لتوجه شركات الطاقة الكبرى نحو الخروج من نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال بعد تقادم أغلب الحقول . ويتيح هذا التطور الفرصة لدخول شركات أحدث وأصغر إلى المنطقة مثل فيارو وكيستوس.

يذكر أن حقول غاز لاجان الكبرى تتكون من حقول لاجان وتورمور وإيدراد وجيلينفيت بالإضافة إلى منطقة جليندروناش التي لم تتم تنميتها حتى الآن. ومن المتوقع أن تنتج المنطقة أقل 25ألف برميل نفط مكافئ يوميا خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة متعددة الجنسية شل ، قلصت عدد عروض شراء حقول الغاز الطبيعي التابعة لها في جنوب بحر الشمال إلى 3 عروض نهائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن الشركات أصحاب العروض الثلاثة هي برينكو إس.أيه وإيتاكا إنيرجي وفيارو إنيرجي ليمتد. وتتضمن الصفقة حقول ليمان ألفا وكاليبر ومحطة غاز باتكون. ويمكن أن تتراوح القيمة الإجمالية لهذه الأصول بين 600و800 مليون دولار.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن ملكية حقول الغاز الطبيعي والنفط في بحر الشمال تغيرت بصورة متكررة في العقد الماضي بسبب انسحاب شركات النفط العملاقة من المنطقة المتقادمة. و تشتري هذه الأصول حاليا شركات استثمار مالي خاصة أو شركات تنقيب وإنتاج صغيرة وعدد من الشركات الجديدة.

وفي حين يمكن ِأن تضخ هذه الشركات استثمارات جديدة في المنطقة، فإن قرار بريطانيا ، في العام الماضي، فرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات النفط والغاز أثار الشكوك في مدى ربحية الاستثمارات الجديدة في المنطقة.

وقالت المصادر إنه من المتوقع إعلان نتيجة عملية بيع أصول شل الغازية في بحر الشمال خلال الأسابيع المقبلة.