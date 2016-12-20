عبر المخرج علي إدريس، عن رفضه لأي تجاوز أو إهانة بحق شخص الفنان من قبل بعض المتخصصين والنقاد، مؤكدا أنه من حق الناقد الحديث عن كل تفصيله بالعمل الفيلم أيا كان فيلما أو مسلسلا، ولكن ليس له علاقة بسلوكه الشخصي.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه قدم حوالي 14 فيلمًا، ولكن لم يتطرق أبدًا للرد على أي نقد تم توجهيه عن هذه الأعمال، لافتا إلى أنه تعرض للسباب والألفاظ والجمل غير اللائقة، ولكن لم يتجاوز في حق أي ناقد باعتبار أن كلا منهما حر في رأيه وعمله.

ولفت إلى أنه من حق الجمهور أن يقول ما يريد ولا يمكنه الرد على آراء أو انتقادات الجمهور، مشددا على أنه يفكر كثيرا ويقرأ السيناريو الخاص بأي عمل يعرض عليه قبل الموافقة على إخراجه.

وذكر أنه عند إخراجه لأي اعمال كوميدية، يضع نفسه محل الجمهور ويختبر المشاهد أثناء تصويرها، معقبًا: «أنا لازم أضحك على المواقف وهي مكتوبة على الورق»-على حد قوله.

لتتدخل زوجته مؤلفة «أولاد حريم كريم» زينب عزيز وتمازحه: «ناقد مرعب بيقعد يتنقد السيناريو ويرجع البيت يتخانق علشان الغدا، اليوم كله ما بين الورق والغدا»- على حد تعبيرها.