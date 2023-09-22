مخرج أولاد حريم كريم: كنت قلقان من التجربة بسبب نجاح الجزء الأول

قال المخرج علي إدريس، إنه شعر بالقلق والخوف في بداية التحضير لفيلم «أولاد حريم كريم»، لأن البناء على نجاح سابق للجزء الأول من الفيلم «حريم كريم» صعب للغاية، الذي تم إنتاجه عام 2015.

وأكد خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه يتوقع نجاح الفيلم الجديد بشكل أكبر من الجزء الأول وسيعيش في ذاكرة الجمهور، مبديًا سعادته لتعاونه مرة أخرى مع أبطال الفيلم بحكم أنهم زملاء وأصدقاء وأصحاب نجاحات له كثيرة.

وعن كواليس التصوير الخاصة بالفيلم، ذكر أنه شخص مشاغب جدًا خلف الكاميرا، بعكس الهدوء الذي ظهر به خلال اللقاء.

ويستعرض فيلم «أولاد حريم كريم» تطور الأحداث، بعد الجزء الأول من الفيلم الذي طرح منذ 18 عاما، وذلك بعد إنجاب «كريم» لأبنة وفاة زوجته.

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وبشرى، ورنا رئيس، وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.