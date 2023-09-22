البرلمان الهندي يوافق على تخصيص ثلث مقاعد مجلس النواب للنساء

وافق البرلمان الهندي اليوم الخميس ، على تعديل للقانون من شأنه أن يسمح بتخصيص ثلث المقاعد في مجلس النواب وكذلك في البرلمانات الإقليمية للنساء.

وبعد 11 ساعة من النقاش، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 215 عضوا لصالح التعديل في مساء اليوم الخميس، حسبما أفادت مصادر برلمانية. وكانت أغلبية في مجلس النواب (لوك سابها) قد وافقت بالفعل على التعديل أمس الأربعاء.

ورغم ذلك ، فإنه من المحتمل أن يمضي وقت طويل قبل أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ فعليا – حيث يتوقع الخبراء أن لا يتم ذلك قبل عام 2029 على أقرب تقدير.

وتم اقتراح التعديل لأول مرة في عام 1996 ، ولكن تم رفضه لفترة طويلة من قبل العديد من النواب المحافظين. وتشكل النساء حاليا أقلية واضحة في مجلس النواب ( لوك سابها).

ومن المتوقع أن توافق البرلمانات الإقليمية أيضا على التعديل.