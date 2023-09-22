نبيل نعوم يكتب: جت سليمة

من الأقوال الشائعة فى الكثير من المناسبات: «جت سليمة»، و«ولا يهمك»، و«ما يقع إلا الشاطر»، والكلمة الشهيرة «معلهش». بالطبع هناك مرادفات لمثل هذه الأقوال فى اللغات الأخرى، ولكن «الحمد لله جت سليمة» هى أكثر التعبيرات استعمالا فى مصر وفى بعض البلاد العربية الأخرى. وهذا القول الذى يستخدم للتخفيف من وقع بعض الأحداث السيئة أو المؤلمة، ولرفع الروح المعنوية للمتلقى، يعتبر حاليا من ضمن المضادات الحيوية للعقل البشرى. وهو ما يعادل التفكير الإيجابى أو المشاركة الوجدانية مع الآخرين ومع النفس أيضا، بما يماثل رؤية النصف الممتلئ من الكوب وليس نصفه الفارغ. وهناك أيضا قول «عذبناك أو تعبناك معانا» ويقال بعد أن يقوم شخص بخدمة لآخر، ولكنى تعجبت من سماع هذا القول فى إحدى المناسبات. كنت فى الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية فى صحبة صديق عزيز فى سيارته المتواضعة، نتبع أحد عملائه شديدى الثراء فى سيارته الأمريكية الفاخرة. وفجأة تعطلت السيارة الثمينة بسبب انفجار أحد إطارتها. بالتالى توقفنا أيضا معه، وبدت على وجهه علامات الحيرة فليس له دراية بمثل هذه الأمور التى عادة يحلها سائقه الخاص الذى كان للأسف فى عطلة. وما من دقائق حتى توقفت لنا سيارة نقل ونزل منها سائقها وعلى وجهه ابتسامة مريحة وقال بصوت مرح «الحمد لله جت سليمة». وبخبرة ومهارة استطاع معرفة أين الإطار الاحتياطى، ووسط حر النهار وبمهارة وبعد مجهود استطاع أن يغير الإطار التالف ويعد السيارة للركوب. قلت فى سرى هذا رجل شهم وقف خصيصا وبذل مجهودا جبارا فى ذلك القيظ ويستحق مكافأة مالية مقابل تعبه. حينها قال له الثرى بصوت ودود «عذبناك معانا». أجابه سائق السيارة النقل، وهو فى طريقه إلى سيارته «ده واجب والجزاء عند الله». لم يضع الثرى يده فى جيبه لإخراج بعض النقود، بل اتجه إلى سيارته وبدأ فى تكملة الطريق. سألت صديقى عن تفسير لمثل ذلك الحدث الذى بخل فيه الثرى عن مكافأة الرجل الذى قدم له خدمة بالغة. أجابنى صديقى: «هكذا يصير الأثرياء أشد ثراء، كما أن فى الأوساط المتوسطة والمكافحة، قول عذبناك معانا، يعادل دفع ما يقابل الخدمة، إذ كما قال الرجل الأجر عند الله».

ووفقا لمجموعة من الأبحاث التى نشرها لأول مرة علماء النفس دانييل جيلبرت وتيم ويلسون فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، يتمتع الدماغ بقدرة رائعة على تحقيق أفضل استفادة من الأحداث السيئة: فعندما نواجه مواقف سلبية، نقوم دون وعى بتنشيط ما يعرف باسم قدراتنا النفسية، أو الجهاز المناعى النفسى، وهو آلية الحماية الذاتية المماثلة لجهاز المناعة فى الجسم. وذلك عبر سلسلة من العمليات التى يبدأها دماغنا لمساعدتنا على فهم البيئة المعاكسة التى قد نكون فيها، وتعيين معنى لما يحدث، وفى النهاية العثور على الحلول الإيجابية للمستقبل. وفى حوار مع مجلة مونيتور أون سيكولوجى، قال جيلبرت ذات مرة: «إننا نقلل من مدى سرعة تغير مشاعرنا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أننا نقلل من قدرتنا على تغييرها، وإذا تمكنا من تقوية جهاز المناعة النفسى لدينا، فقد تكون هناك طرق يمكننا من خلالها الاعتماد على أنفسنا بشكل أفضل فى أوقات الصعوبة، وكذلك الشعور براحة أكبر عند المخاطرة. تقول آن جرادى الكاتبة والمتحدثة عن الخبرات النفسية الإيجابية: «إن جهاز المناعة النفسى هو حاجز لا يصدق ضد ضغوط الحياة التى لا مفر منها، إنه لا يمنع حدوث أشياء سيئة لنا، ولكن إذا تمكنا من تعلم كيفية تطويرها، فيمكننا إعادة عقلنا إلى السيطرة ومراقبة استجاباتنا للاستعداد عندما نجد أنفسنا فى موقف صعب فى المرة القادمة». وعن الممارسات والنصائح اليومية التى يمكن للأشخاص تنفيذها لضمان عمل نظام المناعة النفسى لديهم فى أفضل حالاته، تقول: «عليك أن تجد ما يناسبك، ثم تنشئ الموارد التى يمكنك الوصول إليها عندما تكون فى مواقف شديدة التوتر، بما فى ذلك تذكير نفسك بجوانب من حياتك أنت ممتن لها، بالإضافة إلى تذكر الأحداث الصعبة الأخرى التى مررت بها بالفعل لتسليط الضوء على مرونتك الحالية. وأخذ عدة أنفاس طويلة وعميقة يقلل من التوتر مما يسمح لنا بالوصول إلى نقطة الهدوء المحايدة، وهى اللحظة الحالية، فجانب رئيسى آخر لتعزيز جهاز المناعة النفسى هو محاولة البقاء فى الوقت الحاضر».

فى أوائل ستينيات القرن الماضى، عند شق طريق صلاح سالم كأحد مشاريع عبداللطيف البغدادى بعد وفاة صلاح سالم المبكرة، وكانا كليهما من الضباط الأحرار، اقتطع الطريق جزءا من جبل المقطم وبعض المدافن، ولكن لأهمية الطريق الذى صار من أهم الطرق فى القاهرة ترددت كثيرا جملة «جت سليمة»، لأهمية الطريق وقتها. ومع تطور سبل الإنشاء من الأنفاق والكبارى المفيدة، وسبل نقل الأماكن التاريخية، هل هناك من سبب كافٍ لهدم المقابر الآن وهى إن لم تكن ذات قيمة تاريخية لأهمية الكثير من أصحابها، ولكن أيضا لثراء القيمة الفنية لمفردات بنائها، وتحفة قبابها وأحواشها، التى علينا الاحتفاظ بها كإحدى ثرواتنا التاريخية والأثرية.

وأذكر الآن فى إحدى المرات وعند دخولى الولايات المتحدة الأمريكية قادما من مصر سألنى المسئول عن تفتيش الركاب عن بعض الهدايا التى معى والتى كانت من منتجات خان الخليلى وعن عمرها، وأخبرنى إن كان عمرها أكثر من ١٠٠ سنة فلا جمرك عليها وتعتبر مكسبا للولايات المتحدة، ولكنى بالطبع لن أتمكن من الخروج بها مرة أخرى. أكثر من ١٠٠ سنة! والآن كل قطعة حجر أو خشب أو بلاط من التى تدمر فى مدافن مصر من سيدفع ثمنها ليس فقط لورثة أصحاب المدافن، ولكن لتاريخ وتراث مصر والمصريين؟

وبالعودة إلى نصف الكوب الممتلئ حتى ننعم ببعض المضادات الحيوية التى يمنحنا بها جهاز المناعة النفسى كالتفاؤل ومحاولة العيش فى الحاضر أذكر من رائعة أم كلثوم لرباعيات الخيام من تلحين السنباطى وكلمات أو ترجمة أحمد رامى:

لا تشغل البال بماضى الزمان ولا بآتى العيش قبل الأوان

واغنم من الحاضر لذاته فليس فى طبع الليالى الأمان