

شنت الوحدات المحلية بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات نظافة مكبرة، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع في محيط المدارس، بالتعاون مع الإدارات التعليمية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على رؤساء المدن بمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس خلال انطلاق ماراثون بداية العام الدراسي، لتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل، والتأكيد على أهمية انتظام وانضباط المعلمين والمشرفين والعاملين داخلها، والوقوف على الحالة العامة للانضباط.

على جانب أخر.. أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور جميع مديري الإدارات التعليمية، وشدد على الالتزام بالمتابعة المستمرة من جميع أفراد المتابعة بالمديرية والإدارات على مدار الأيام المقبلة للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس لاستقبال الطلاب، والتأكيد على مديري المدارس بالالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وطالب وكيل الوزارة، بالتأكيد على الثوابت الوطنية وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني خلال طابور الصباح، إضافة إلى الالتزام بالزي المدرسي، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة.

كما أكد وكيل الوزارة على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وحسن اللياقة واللباقة أثناء معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لاستقبالهم لمتابعة أبنائهم، وذلك بالجدول المعلن عنه بشكل واضح بمدخل المدرسة مع ضرورة إعلان وتخصيص رقم للتواصل مع مدير المدرسة للمقترحات أو الشكاوى، وحظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول (smart phone) سواء مع الطلاب أو المعلمين خلال الحصة الدراسية، وعدم تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين، وتسليم الكتب الدراسية في أول يوم لجميع الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية، ومتابعة مديري الإدارات بالزيارات المستمرة للمدراس وحضور الطابور.