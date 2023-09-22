العراق يبحث أسس التنمية التكنولوجية والصناعية مع الشركات الأمريكية

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بأن الساحة الاستثمارية العراقية، مهيأة لاجتذاب جميع أنواع الاستثمارات، خاصة في مجال تشييد البنى التحتية وتنمية باقي النواحي الاقتصادية والصناعية.

وأكد السوداني، في لقاء مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الأمريكية، على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إمكانية تعزيز وتطوير الاتفاقات السابقة في إطار سعي الحكومة إلى الإصلاح الاقتصادي وإرساء أسس التنمية التكنولوجية والصناعية في الاقتصاد العراقي"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وشهد اللقاء، الذي شمل شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية، ومجموعة "هانيويل" التكنولوجية المتعددة الجنسيات، وشركة "كوفينكن" للمحاماة الأمريكية، التباحث بشأن توسيع الشراكة والتعاون بين العراق والشركات الأمريكية.