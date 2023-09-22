إياد نصار: استعد لمسلسل صلة رحم في رمضان

قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه رزق منذ شهرين بابنه الأصغر إبراهيم ليكون بذلك رابع أولاده، كاشفًا أنه يستعد لخوض غمار الموسم الرمضاني الجديد ببطولة مسلسل "صلة رحم" وهو اسم مؤقت للعمل المكون من ١٥ حلقة من إخراج تامر نادي.

وأضاف في مقابلته مع برنامج «on set» الذي يعرض على قناة "ON"، وتقدمه المذيعة إنجي يحيى، أنه يستعد لتقديم تجربة جديدة في فيلم كوميدي من إخراج مرقس عادل وجاري استكمال اختيار أبطال الفيلم وهو من نوعية الأفلام اللايت كوميدي التي تعتمد على كوميديا الموقف ويقدم فيه الشخصية الوحيدة الجادة داخل الفيلم التي تنبع منها كل الأحداث.

أكد الفنان إياد نصار أن الشخصيات الجادة التي قدمها في أعماله ظلمت شخصيته الحقيقية التي لا تظهر أبدًا على الشاشة ولكن يعرفها المقربون منه فقط وأولاده والتي يغلب عليها الجانب المرح فهو برج العقرب.

بالحديث عن شخصية الشهيد محمد مبروك التي قدمها في "الاختيار" قال "نصار" إنه على الرغم من أنه كان من المفترض أن يقدم بطولة في أحد الأعمال الأخرى إلا أنه وبعد قراءة الشخصية فضل الاعتذار عن العمل والتركيز في شخصية الشهيد التي لم تتجاوز العشر حلقات إجلالًا وتقديرًا لهذا البطل ولأولاده حتى لا يشتت الجمهور بين الشخصيتين، ولكن على الرغم من هذا إلا أن هذا أثر عليه فيما بعد تجاريًا حيث وجد كل الأعمال التي تعرض عليه تعتمد عليه كبطل ثالث وتطلب الأمر الكثير من العمل حتى يعود للصف الأول من جديد.

كما أوضح أنه عمل على إجادة لهجته المصرية من خلال الانخراط مع الجمهور في كل المواقف التي تجعله قادر على ترجمة كل الكلمات من لهجته الأردنية للمصرية حتى تمكن من إذابة الفرق بينهما ولم يعد أحد يشعر بأنه غير مصري.