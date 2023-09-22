 المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: الجيش الأوكراني يحرز تقدما - بوابة الشروق
الجمعة 22 سبتمبر 2023 1:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟





النتـائـج تصويت

المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: الجيش الأوكراني يحرز تقدما

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
كييف - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 12:19 م

مازال الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه في جنوب البلاد، طبقا لتقييم المعهد الأمريكي لدراسة الحرب.

وأضاف المعهد أنه في خط المواجهة، بالقرب من "روبوتاين" في منطقة "زابوريجيا" شوهدت مركبات مدرعة أوكرانية، خارج خط الدفاع الروسي الأخير للمرة الأولى.

غير أنه مازال من السابق لأوانه التأكد بأن خط الدفاع الروسي، قد تم اختراقه.

وفي تقريره بشأن الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن تقدم أوكراني في باخموت، في الشرق وفي الجبهة في الجنوب.

وأضافت أنه تم صد هجمات مضادة روسية، في روبوتاين، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك