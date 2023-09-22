المعهد الأمريكي لدراسة الحرب: الجيش الأوكراني يحرز تقدما

مازال الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه في جنوب البلاد، طبقا لتقييم المعهد الأمريكي لدراسة الحرب.

وأضاف المعهد أنه في خط المواجهة، بالقرب من "روبوتاين" في منطقة "زابوريجيا" شوهدت مركبات مدرعة أوكرانية، خارج خط الدفاع الروسي الأخير للمرة الأولى.

غير أنه مازال من السابق لأوانه التأكد بأن خط الدفاع الروسي، قد تم اختراقه.

وفي تقريره بشأن الوضع في أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن تقدم أوكراني في باخموت، في الشرق وفي الجبهة في الجنوب.

وأضافت أنه تم صد هجمات مضادة روسية، في روبوتاين، على الرغم من أنه لم يتسن التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.