رئيس وزراء اليابان يتعهد بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس بإقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في بلاده، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الطلب المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الركود وسط انخفاض عدد السكان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كيشيدا قوله في النادي الاقتصادي في نيويورك، الذي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمصرفيين : "أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلادي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان".

وقال نواب من الحزب الحاكم إنه من المرجح أن تضع حكومة كيشيدا حزمة سياسات بحلول نهاية العام الجاري لمراجعة القوانين وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في اليابان وإزالة الحواجز أمام دخول سوق البلاد.

وأعرب كيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء في اليابان في أكتوبر 2021، عن حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد وشيخوخة السكان على الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، وهو انخفاض بنسبة 30% عن تعداد عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.