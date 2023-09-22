قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قرار رفع جلسات الحوار وتعليق أعماله مؤقتا إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ يأتي في إطار الالتزام بالحيادية والموضوعية التامة؛ بشأن الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين كافة أثناء الانتخابات المقبلة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مانشيت» مع جابر القرموطي، المذاع عبر شاشة «CBC»، مساء الخميس،: «كل يوم نثبت أن عندنا انتخابات نزيهة وشفافية وديمقراطية؛ لا تقبل التشكيك أو اللبس»، مثمنا من جانبه بيان مجلس الأمناء لا سيما عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن خارطة الطريق وموعد فتح باب الترشح.

ولفت إلى انتهاء الحوار الوطني من عقد 74 جلسة عامة و16 جلسة متخصصة بمشاركة وحضور 65 حزبا سياسيا، مشيرا إلى انتهاء اللجان من رفع حوالي 80% من جدول أعمال الموضوعات والقضايا المطروحة.

وأضاف أن نجاح الحوار مثل مفاجأة سارة للجميع بمشاركة جميع أطياف وشرائح المجتمع من الشباب واتحادات طلاب الجامعات والقوى الوطنية من مختلف الاتجاهات الوطنية والأطباء، معقبا: «ناقشنا الموضوعات اللي يسمونها عش الدبابير ومكنش حد يقدر يفتحها».

وأشار إلى نجاح الحوار الوطني بالخروج بمجموعة من التوصيات المهمة على مستوى المحاور الثلاثة، مضيفا: «لم يتبق سوى 20% لبعض الموضوعات التي لا تزال موضع نقاش مثل النقابات المهنية والتعليم الجامعي وصناعة الدواء»، مؤكدا أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء المدى الزمني للجلسات حتى الوصول إلى تشريعات لمشروعات قوانين وقرارات سياسية.