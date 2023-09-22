مدير جوبيتر البريطاني: الحكومة مهووسة بشأن العثور على فوائد خروج بريطانيا من بريكست

توصل ماثيو بيزلي، مدير صندوق "جوبيتر" البريطاني، إلى استنتاج بشأن حكومة المملكة المتحدة مفاده بإنها مهووسة للغاية بشأن العثور على فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي العام الذي تولى فيه بيزلي - 47 عاما، أعلى منصب في إدارة صندوق "جوبيتر"، وضع سياسيون خططا لتقويض قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تحكم الخدمات المالية.

ومن بين ذلك الفصل بين خدمات البحث والتجارة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

ويعتقد بيزلي أن إلغاء التغييرات إهدار للوقت، مشيرا إلى أن "هذه ليست أشياء أعتقد أن الكثير من أقراننا يريدونها".

وأضاف في مقابلة أجريت في مكاتب "جوبيتر" في فيكتوريا في لندن "لقد كانت هناك جهود متضافرة للبحث عما أسميه مكاسب خروج بريطانيا من بريكست.

وتابع "يبدو لي أنهم يحاولون جاهدين في أماكن".

وتابع أن "حالة عدم اليقين في فترة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل أوقفت بشكل طبيعي الكثير من الاستثمارات الجديدة في "يو.كيه.بي.إل.سي".لذلك إذا لم تكن مستثمرا. فلماذا تستثمر؟".