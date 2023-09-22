مسئول صحي بإقليم كردستان العراق: تسجيل أكثر من 350 إصابة بالكوليرا في محافظات الإقليم

أكد أسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل أكثر من 350 إصابة بمرض الكوليرا في جميع محافظات إقليم كردستان العراق منذ مطلع سبتمبر.

وقال حويزي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة: "نعتبر وصول أي شخص إلى المشافي والمراكز الصحية ويحمل أعراضا مثل الإسهال والسعال، مصابا بالكوليرا، ونتعامل معه على هذا الأساس، لأن حدوث أي خطأ في العلاج من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة".

وقالت دائرة صحة محافظة إربيل في إقليم كردستان العراق أمس الخميس، إنه تم تسجيل 221 إصابة بالكوليرا في المحافظة.

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أنّها اتّخذت إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض.

وأوضح حويزي: "نعمل على تخفيف نسبة الإصابات، والبحث عن الأسباب الرئيسية لانتشار مرض الكوليرا، التي منها أماكن تخزين المياه والصرف الصحي، وأيضا نظافة الخضروات".

وعلى صعيد مناطق انتشار مرض الكوليرا في إقليم كردستان العراق، أشار حويزي إلى أن "أكثر المناطق التي سجلت فيها أكبر أعداد الإصابات بالكوليرا تتركز في مدينتي أربيل والسليمانية وبعدد أقل في مدينة دهوك".

ولفت إلى أن الإصابات شملت جميع الفئات العمرية، بمن فيهم "الأطفال وكبار السن".

* إجراءات وقائية

حول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار مرض الكوليرا وعلاج المصابين، تحدث حويزي عن "تشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة والوزارات المعنية مثل وزراتي المياه والزراعة في الإقليم لمتابعة الوضع بشكل ميداني، والتنسيق مع المستشفيات لمناقشة الوضع الصحي وسبل العلاج وتلافي الأسباب التي تؤدي للإصابة".

وقال: "نقوم بحملات توعية شاملة عن كيفية تجنب الإصابة بمرض الكوليرا، تشمل كل محافظات إقليم كردستان بما فيها الإدارات المستقلة".

وتحدث حويزي عن أن وزارة الصحة حذرت "تكرارا ومرارا بضرورة توخي المواطنين للحذر من الإصابة بمرض الكوليرا، وتجنب الأسباب الرئيسية التي تؤدي للإصابة".

ولفت إلى أن وزارة الصحة لا تتحمل وحدها المسؤولية حول انتشار مرض الكوليرا، بل هناك "جهات حكومية أخرى تتحمل المسؤولية أيضا".

كانت دائرة الصحة العامة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق أعلنت مطلع الشهر الجاري تسجيل عشرات حالات الكوليرا في المشافي الحكومية، بينما تتخذ السلطات المحلية إجراءات عدة للحد من انتشار المرض.

وحذرت الدائرة من تلوث المياه في بعض الآبار غير الخاضعة للإشراف الرسمي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من هذه المياه لكونها أحد أسباب انتشار المرض.