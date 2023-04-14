كوريا الجنوبية ترحب بمحادثات السلام بين السعودية والحوثيين

رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، بمحادثات السعودية الأخيرة مع الحوثيين وسط جهود لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليم سو-سوك في بيان، "إن حكومتنا ترحب بالمحادثات الأخيرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية لحل القضية اليمنية، وتشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والدول الأخرى المعنية فضلا عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأفاد بأن الحكومة تتوقع أن تكون المفاوضات الأخيرة بمثابة فرصة لتخفيف التوترات في المنطقة وإحلال السلام في اليمن.

وعقدت السعودية المفاوضات التي دامت 5 أيام مع الحوثيين في الرياض ابتداء من يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ أن قام تحالف تقوده السعودية بالتدخل عسكريا في اليمن في عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

ورحبت السعودية بالنتائج التي وصفتها بالإيجابية للمحادثات في الرياض التي تستهدف الوصول إلى خارطة طريق تدعم عملية السلام في اليمن، كما قال الوفد الحوثي إنه تبادل وجهات النظر على نطاق واسع مع الجانب السعودي.