الحكومة الألمانية: استراتيجية الهيدروجين يمكنها تعزيز الاقتصاد في المستقبل

قال نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، أمام البرلمان اليوم الجمعة، إن تطوير تكنولوجيا الهيدروجين المستقبلية قد يكون له إمكانيات اقتصادية هائلة لقطاع الصناعة في البلاد.

ويأتي ذلك في مستهل مناقشات بشأن التحديث الحكومي المقترح لاستراتيجية الهيدروجين.

وأقرت الحكومة الألمانية في أواخر يوليو مضاعفة هدف البلاد لقدرة توليد الهيدروجين إلى 10 جيجاواط، على الأقل، بحلول 2030.

وقال هابيك: "إذا نظرتم إلى ما يحدث الآن في مجال الهيدروجين، يجب أن تقولوا إن الفرصة فاتت. الاستثمارات جارية في كل مكان".

وتابع هابيك بالقول إن الشركات الألمانية يمكن أن تضيف قيمة جديدة هائلة بتبني السوق النامية للهيدروجين.

وتعتزم الحكومة الألمانية دعم مشاريع الهيدروجين بمليارات اليورو، من الإعانات الحكومية.

وقال وزير الاقتصاد إن شركات الصلب الصناعي، "زالتسجيتر" و"تيسينكروب"، تلقتا إشعارات إعانة، كما ستتلقى إشعارات أيضا شركتا "ارسيلور ميتال" و"سارستاهل".

وينظر إلى الهيدروجين باعتباره مصدر طاقة مهم لبناء اقتصاد أكثر صداقة للبيئة، بما في ذلك في صناعة الصلب ذات الاستهلاك العالي للطاقة. كما ينظر إلى الهيدروجين بوصفه مادة واعدة لتخزين الطاقة.

من ناحية أخرى، قال السياسي المعارض ( يمين الوسط) أندرياس يونج، اليوم الجمعة، إن هناك إعلانات كثيرة للغاية من الحكومة بشأن خطط الهيدروجين، ولكن قليلا من الإنجازات الملموسة.

وقال يونج، من الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه كانت هناك حاجة لاستراتيجية هيدروجين أوروبية لحشد الإمكانيات. كما انتقد الحكومة الائتلافية لعدم تقديم استراتيجية لاستيراد الهيدروجين بعد.

وأضاف: "يجب فعل هذا على نحو أسرع، وأفضل".