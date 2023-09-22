سويسرا تسعى إلى الانضمام إلى نادي المناخ لدول مجموعة جي 7

قال المتحدث باسم الحكومة السويسرية أندريه سيمونازي، في برن اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لأن تكون العضو الجديد المقبل في نادي المناخ الذي أسسه العام الماضي أعضاء دول مجموعة السبع (جي7)

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إطلاق النادي في ديسمبر الماضي خلال اجتماع جي 7 في بافاريا لتشجيع الدول على تسريع الانتقال إلى الحياد الصفري من الانبعاثات بحلول عام 2050. كما يعزز النادي إعادة هيكلة القطاع الصناعي بطريقة صديقة للمناخ.

ويضم النادي حاليا 27 دولة، وهو مفتوح أمام جميع البلدان، بغض النظر عن الحجم أو الأداء الاقتصادي أو النظام السياسي. وتم توجيه دعوة للصين أيضا للانضمام لكنها لم تقبل بعد.