 وزيرة فرنسية تحث على توفير المزيد من السلامة للمعاقين بعد حريق أودى بحياة 11 شخصا  حريق أودى بحياة - بوابة الشروق
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وزيرة فرنسية تحث على توفير المزيد من السلامة للمعاقين بعد حريق أودى بحياة 11 شخصا  حريق أودى بحياة

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:55 م

دعت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، إلى تطبيق المزيد من إجراءات السلامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد مرور نحو ستة أسابيع من مقتل 11 شخصا في حريق دمر منزلا لقضاء العطلات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن الفرنسية، أورور بيرجي، على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن تحقيقا إداريا أظهر أن عدم الاهتمام على نطاق واسع كان وراء نشوب الحريق المروع.

وأوضحت أن "مأساة فينتزهايم"، التي سميت باسم موقع اندلاع الحريق في منطقة الألزاس شمال شرق البلاد، سلطت الضوء على حقيقة أن برامج العطلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يتم دعمها وتنظيمها بشكل كاف.

وكانت مجموعتان من الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية يقيمون في المنزل عندما اندلع الحريق.

وتمكن 17 شخصا من إنقاذ أنفسهم، وأصيب أحدهم وتوفي 11 شخصا.


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