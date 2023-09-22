كوريا الشمالية تعقد اجتماعا للمكتب السياسي لمناقشة قمة كيم وبوتين

عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعًا للمكتب السياسي مع كبار المسئولين؛ لمناقشة نتائج اجتماع قمته الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات متابعة شاملة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الذي عقد يوم الأربعاء، أجرى المسئولون تحليلا لأهمية زيارة كيم لروسيا وقدموا خططًا طويلة المدى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وشدد كيم خلال الاجتماع على ضرورة "تعزيز الاتصالات الوثيقة والتعاون بين المجالات ذات الصلة في البلدين لتوسيع وتطوير التعاون في كل المجالات بطريقة شاملة".



ودعا إلى التنفيذ النشط "للتدابير البناءة" لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها إلى مستوى عال جديد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش أيضا "سلسلة من السبل للتطبيق العملي والشامل للنجاحات" التي حققها كيم "من خلال أنشطته الخارجية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقال كيم سونج نام، مدير إدارة اللجنة، أثناء تقديم التقرير في الاجتماع، إن الزيارة الأخيرة وضعت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا على "مستوى استراتيجي جديد استجابة لمتطلبات العصر الجديد وأحدثت تغييرا جذريا في الوضع الجيوسياسي العالمي".



وعقدت القمة النادرة بين الزعيمين في مركز فوستوشني الفضائي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الشمال قد يوافق على توريد الذخيرة للحرب الروسية في أوكرانيا مقابل المساعدات الغذائية ونقل تكنولوجيا الأسلحة.