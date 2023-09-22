كتاب من أمريكا الشمالية يقاضون أوبن أيه آي بسبب انتهاك حقوق النشر

رفع العديد من الكتاب البارزين في أمريكا الشمالية، من بينهم جوناثان فرانزن، وجون جريشام، وجودي بيكو، وجورج آر آر مارتن، دعوى قضائية ضد شركة "أوبن أيه آي"بسبب انتهاك حقوق النشر.

وأظهرت وثائق المحكمة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الشركة الناشئة، التي شاركت في تمويلها شركة مايكروسوفت، استخدمت أعمالهم دون الحصول على تصريح لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق شركة "أوبن إي أي"، التي انبثق عنها برنامج الدردشة "تشات جي بي تي"، حتى الآن على الدعوى القضائية.

ويمثل الكتاب جميع أعضاء رابطة الكتاب البالغ عددهم حوالي 13 ألف عضو.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي احتج آلاف الأعضاء بالفعل في رسالة مفتوحة ضد الاستخدام الحر لأعمالهم من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويصر كتاب السيناريو المقيمون في الولايات المتحدة أيضا على وجود قواعد تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي - وتحسين الأجور - كجزء من الإضراب المستمر منذ مايو الماضي. وانضم إليهم العديد من الممثلين في يوليو.

ويعد هذا أول إضراب مزدوج للممثلين وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاما، وتوقف انتاج الأعمال السينمائية إلى حد كبير في هوليوود.