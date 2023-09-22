عضو بمجلس الدولة الليبي: تشكيل حكومة موحدة قريبا بعد وصول الأعضاء المؤيدين لأكثر من 85

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار، أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة قريبا، وذلك بعد حصول توافق نهائي بين كتلتين كبيرتين في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على تشكيلها، مشيرا إلى أن التطور الجديد حاليا هو وجود تنسيق مع مجلس النواب من أجل السعي لتشكيل الحكومة الموحدة.

وقال مختار لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة: "توجد حاليا كتلة كبيرة تتكون من أكثر من 85 عضوا داخل المجلس الأعلى للدولة تدعو لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وهي على تواصل مع مجلس النواب للذهاب نحو هذا المشروع بتنسيق دولي".

وأضاف: "هذا الرقم من الأعضاء أكثر من كاف للتصويت على تشكيل حكومة موحدة في المجلس الأعلى، لأننا نحتاج فقط إلى 65 صوتا لتمرير أي مشروع قرار في المجلس".

وأشار مختار إلى وجود إجماع من كل أعضاء المجلس الأعلى بأن تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يتم "بإرادة ليبية وبموافقة دولية، ولن ننتظر البعثة الأممية أن تقوم بالمساعدة على تشكيلها، رغم أن المجمتع الدولي والبعثة الأممية يقران بضرورة وجود حكومة واحدة".

وتابع: "هناك إجماع دولي على تشكيل الحكومة الموحدة، ونحن على تواصل مع العديد من الدول للتأكيد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تدير الدولة الليبية".

وأوضح مختار أنه "بعد كارثة درنة وغياب شكل الدولة الطبيعي، أصبح من الضروري بمكان أن يكون هناك حكومة واحدة، لإدارة شئون ليبيا، لأن الأمر لا يستقيم بوجود حكومتين، وهذا الأمر بات يفرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الليبي".

وقال: "المشهد قبل الكارثة يختلف عما هو عليه الآن، لأنها أوضحت ضرورة أو حتمية وجود الحكومة، وبالتالي انضم أعضاء جدد للكتلة للتأكيد على أهمية الحكومة الموحدة".

وفي وقت سابق أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار مدينة درنة.

وقال في بيان إن إقرار الميزانية هو من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يحقّ له "التفرّد".

* رئيس الحكومة

تحدث مختار عن أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن الآلية والمضي قدما لاختيار المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة.

وتابع: "التعديل الدستوري الثالث عشر، ينص على أن المرشح يدخل في خانة المرشحين بعد الحصول على توقيع 15 عضوا من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، والاختيار يكون لمجلس النواب في تحديد رئيس الحكومة الموحدة".

وتوقع مختار أن يعلن مجلس النواب قريبا البدء في تنفيذ آلية اختيار رئيس جديد للحكومة، ثم "نبدأ بتوقيع التزكيات للمرشحين".

وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 لغياب التوافق بين الأطراف السياسية حول الأسس القانونية للاقتراع.

* رفض الميزانية

حول رفض المجلس الأعلى للدولة قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية لإعادة إعمار مدينة درنة، أشار مختار إلى أن "إقرار الميزانية له آلية واضحة في كل دول العالم، وهو أمر ليس محل جدال أو نقاش".

وقال: "في ظل الانقسام الحاصل، كل ما يقر هو بعيد عن السياق الطبيعي، لذلك نحتاج إلى حكومة واحدة حتى تكون لدينا ميزانية واحدة في ليبيا".

وأوضح أن مسألة الموافقة من عدمها على إقرار الميزانية ليست هي المهمة، بل المهم هو "الآلية الصحيحة لإقرارها واعتمادها".

كان عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة قال لوكالة أنباء العالم العربي يوم الاثنين الماضي، إنه لا يوجد تنسيق بين حكومتي الشرق والغرب فيما يتعلق بالكارثة التي حدثت في مدينة درنة، مشيرا إلى أن هناك محاولات "لسرقة الجهود" التي يقوم بها الشعب الليبي لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة.

وتعرضت درنة ومناطق في شرق ليبيا لسيول وفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وسببت دمارا واسع النطاق. وتدفق منقذون من عدة دول للمساعدة في تخفيف وطأة الكارثة في درنة وما حولها من المناطق المنكوبة.