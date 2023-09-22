زيلينسكي: أجريت حوارا رائعا مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس ، إنه أجرى "حوارا رائعا" مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وأعرب عن امتنانه للدعم الأمريكي، حيث بدت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لآفاق بلاده في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وأضاف زيلينسكي بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. "أجرينا حوارا رائعا... ونحن ممتنون لكم، معشر الصحفيين، وأعضاء مجلس الشيوخ لمساعدتنا ودعمنا".

وقال "تحدثنا عن تفاصيل كثيرة "، لكنه لم يوضح أكثر من ذلك .

وقالت شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية إنه قال للحضور "أنتم تمنحون المال، نحن نضحي بالأنفس".

كما أفادت شبكة سي.إن.إن بأن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي منع إذاعة خطاب زيلينسكي في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر داعم اقتصاديا وعسكريا لأوكرانيا في قتالها لمقاومة الغزو الروسي .

ومنذ بداية الحرب ، قدمت الولايات المتحدة، وفقا لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها.