إصابات إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة عبر موقعها على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إصابة 26 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في شرق القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ ساعات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تنفيذه ضربات جوية على قطاع غزة.



وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، جراء تفريق جيش الاحتلال تظاهرات خرجت بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.



وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم.



ومساء الخميس، توافد فلسطينيون نحو السياج الفاصل للمشاركة في تظاهرات دعا إليها شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية.



وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات مماثلة استشهد فيها فلسطيني وأصيب عشرات بجراح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.