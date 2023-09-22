عبر الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على نظيره فريق إجنايت الأمريكي، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة.

وأوضح: إنه فوز رائع، خاصة أنه الفوز الأول لفريق إفريقي في كأس العالم للأندية.تغير نظام المسابقة في بعض النسخ ولم تشارك فرق من إفريقيا، لكنها نتيجة رائعة ونحن سعداء جدًّا.

وأكمل: كنا نعلم أننا إذا نجحنا في مجاراة فريق إجنايت الأمريكي بدنيًّا سنستطيع أن ننافس في المباراة، وهذا ما فعلناه، وأعتقد أننا بشكل عام سيطرنا على المباراة، تقدمنا في النتيجة في معظم الأوقات لمدة 34 دقيقة وتحكمنا في المباراة حتى حين تقدموا، وأنا سعيد جدًّا رغم أنها ليست أفضل مباراة بالنسبة إلينا، لكنني سعيد بالطريقة التي فزنا بها.

وأضاف أوجستي: أعتقد أننا أثبتنا في بطولة BAL وكذلك في المسابقات المحلية أننا نتمسك بحظوظنا في المباراة حتى في الأوقات الصعبة وفي اللحظات السيئة نستطيع العودة، لا نحقق الفوز في كل مباراة لكننا نستمر في المحاولة معًا ونلعب بالقوة التي نحتاجها في مثل هذه المباريات، وفي النهاية إذا لعبت بكفاءة في الهجوم ولم ترتكب أخطاء فإن لديك الفرص الأكبر للفوز وهذا ما فعلناه.

وقال إن المشاركة في بطولة BAL وأن ينجح الأهلي في الفوز بها يعبر كما قلنا وأشرنا من قبل على نضج الفريق وعلى أهمية أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نكون أقوياء حتى في الأوقات الصعبة في المباراة، وهذا ما استفدناه من المشاركة في بطولة BAL".

وأتم: عقلية الروح الواحدة للفريق وأن نقاتل في المباراة حتى النهاية هي السبب وراء تحقيق الانتصارات، وبالطبع لا نستطيع أن نفوز بكل مباراة لكننا دائمًا ما نحاول فعل ذلك وهذه هي عقليتنا.