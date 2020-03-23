اختراق صفحة أوقاف الدقهلية ونشر فيديوهات غير أخلاقية عليها

تعرضت الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إلى السرقة والاختراق من قبل أشخاص مجهولين «هاكرز» ونشروا مقاطع فيديو غير أخلاقية عليها.



وفوجئ رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك بوجود فيديوهات غير أخلاقية موجودة علي الصفحة وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن مسئولي الصفحة الخاصة بالمديرية فوجئوا صباح اليوم، باختراقها وسرقتها من قبل مجهولين، وبث محتوى غير أخلاقي عليها.



وذكر أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية للتوصل لهوية مخترق الصفحة ومحاسبته.



وأوضح وكيل الوزارة، أن الصفحة حاليًا تحت تحكم وإدارة من اخترقها، وليس للمديرية أي سيطرة عليها، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيقات.



وأكد نظير أن الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت تعمل على قدم وساق لتحديد مرتكب الواقعة، واستعادة الصفحة مرة أخرى.