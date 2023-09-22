 وكيل تعليم الغربية: المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الدراسة - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الغربية: المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الدراسة

علاء شبل:
نشر في: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 سبتمبر 2023 - 11:18 ص

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المحافظة أنهت الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى عقد اجتماع أمس مع مديري التعليم الفني بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بحضور المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وتم مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي القادم، الذي سيبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ووجه بسرعة استكمال أوامر الندب لسد العجز في جميع التخصصات، واستكمال أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس الفنية، والتأكيد على سلامة المباني، ومتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس، وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس الفنية.

وأكد تسليم الكتب للطلاب وفقاً لتعليمات الوزارة، والتشديد على عدم جمع أي أموال تحت أي مسمى، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع مجلس الأمناء وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.


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