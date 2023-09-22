إصابة سائح ألماني بجروح خطيرة إثر سقوطه من شرفة فندق بمايوركا

يرقد سائح ألماني بالمستشفى مصابا بجروح خطيرة جراء سقوطه من شرفة الطابق السابع بأحد الفنادق في جزيرة مايوركا الإسبانية صباح اليوم الجمعة.



وسقط الرجل من الشرفة الساعة 0730 صباحا تقريبا (0530 بتوقيت جرينتش). وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه كان عاد للتو إلى الفندق بعد ليلة احتفال طويلة. ويقع الفندق على بعد مبنيين من شاطئ بالرمان الشهير لدى السياح الألمان.



وتحقق الشرطة الإسبانية في ملابسات الحادث.



وقالت صحيفة كرونيكا باليار المحلية إن ارتطام السائح بشرفة في الطابق الخامس خفف نوعا ما من أثر السقوط. وتردد أن الرجل لم يفقد الوعي رغم جروحه الخطيرة.



وتقع حوادث مميتة مرتبطة بالشرفات في مايوركا تقريبا كل عام، فإما أن يقفز سائح من الشرفة في حمام السباحة، أو ينسى مفتاح الغرفة، ويحاول الدخول من الشرفة. وغالبا ما يكون السائح ثملا، فيفقد توازنه.