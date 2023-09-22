ضبط 2500 كيلو جبن غير صالح للاستهلاك بالبحيرة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بدمنهور، حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية، ضمن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بمراكز المحافظة.



وأسفرت الحملات عن ضبط أحد مصانع منتجات الألبان بمركز دمنهور يصنّع جبن موتزاريلا طبيعي بقصد التصدير للخارج بإجمالي وزن 2500 كيلو، حيث تم سحب من هذا الصنف عينة لفحصها للصلاحية للاستهلاك الآدمي بالمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور، وتم التحفظ على كامل الكمية المراد تصديرها لحين ورود نتيجة التحليل، ووردت نتيجة التحليل تفيد بأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.