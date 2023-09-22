السجن 5 أعوام لمتهمين بسرقة طالبة بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود، اليوم الخميس، كل من: "د.خ.د"، حارس عقار، و"أ.ف.ا"، حارسة عقار، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام "غيابيًا"، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة "آ.ك.م" طالبة بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 14130 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة؛ حول بلاغًا من الأهالي، بقيام شخصين بسرقة ثالث، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر قيام المجني عليها، تحمل جنسية من إحدى الدول الأفريقية، وتُقيم في وحدة مستأجرة من المتهم الأول، وعقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستأجرة تدخلت المتهمة الثانية، وتعدت على المجني عليها بالضرب، وأحدثت لها خدوش في ساعدها الأيمن باستخدام أظافرها، ثم نزعت هاتفها المحمول من يدها واستولت على حقيبتها الشخصية، وما تحوي من مبلغ مالي ومستندات خاصة.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، تم إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة، مصطفى عبد العظيم.