أوكرانيا تؤكد الهجوم على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود

أكدت القوات الأوكرانية اليوم الجمعة، أنها نفذت هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



وقال الجيش "نفذت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما ناجحا على مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول المحتلة مؤقتا".



ولم يقدم أي تفاصيل عن الأضرار بصورة محددة أو عن أعداد الإصابات أو القتلى المحتملين بين الجنود الروس.



وأعلن المحتلون الروس في وقت سابق عن هجوم صاروخي على شبه جزيرة القرم، وتوافرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أعمدة من الدخان.وهى تتصاعد من المنطقة التى تعرضت للهجوم.