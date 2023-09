ناجلسمان على بُعد خطوة واحدة من تدريب المنتخب الألماني

بات جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، على بعد خطوة واحدة من تولي المسئولية الفنية للمنتخب الألماني، خلفًا لـ هانز فليك، الذي أقيل من منصبه الأيام الماضية عقب الخسارة وديا أمام اليابان.

وفقًا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ناجلسمان سيوقع اليوم على العقود".

أضاف رومانو:" سيتم الإعلان عن ناجلسمان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الألماني لاحقا، لكن العقود أصبحت جاهزة".

وكانت تقارير صحفية "بيلد" و"كيكر" قد أشارت في وقت سابق، إلى توصل مسؤولي كرة القدم بألمانيا لاتفاق مع ناجلسمان لتدريب المانشافت حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

